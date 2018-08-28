Sokak hayvanlarına klimalı barınak

ÇORUM (AA) - Çorum'da, sokak hayvanları ve yabani hayvanların bakımı ve tedavileri, belediyenin kurduğu klimalı konteyner barınaklarda yapılıyor.

Çorum Belediyesi, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yaz günleri ile sıfır derecenin altına düştüğü kış şartlarında bile sokaklarda yaşamak zorunda kalan sokak hayvanları ile sahipsiz kedi ve köpeklere şefkat eli uzattı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bahabey Çamlığı içerisindeki Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nde kurulan klima ısıtmalı konteyner barınaklarda sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının bakımı ve tedavileri yapılıyor.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını yılın 365 günü 24 saat esasına göre sürdürdüklerini ve bu konuda örnek çalışmalar yapan bir belediye olduklarını söyledi.

Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nde koruma altına alınan ve tedavileri yapılan hayvanları sahiplendirdiklerini de anlatan Gül, "Hayvanların yazın sıcaktan kışın da soğuktan etkilenmemesi için klimalı konteyner barınaklar oluşturduk. Bu, belki de Türkiye'de ilk ve tektir. Bu barınaklarda hayvan isterse dışarıdaki kafeste, isterse odada durabiliyor. Bu barınaklar, özellikle yaralı hayvanların tedavi ve iyileşme süreci için çok faydalı oluyor." diye konuştu.