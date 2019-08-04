HABER

Sokak hayvanlarına mama ve su bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin organizasyonuyla düzenlenen, 'Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' etkinliğinde bir araya gelen hayvanseverler, belediye çalışanlarıyla birlikte kentteki park ve bahçelere sokak köpekleri için mama ve su bıraktı.

Sokak hayvanlarına mama ve su bıraktılar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin organizasyonuyla düzenlenen, 'Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' etkinliğinde bir araya gelen hayvanseverler, belediye çalışanlarıyla birlikte kentteki park ve bahçelere sokak köpekleri için mama ve su bıraktı. Hayvanseverler, gördükleri sokak hayvanlarına elleriyle su içirip, mama verdi.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürlüğü ile İpekyolu Belediyesi tarafından sıcak havalarda yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanları için 'Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' etkinliği düzenledi. Etkinlikte bir araya gelen hayvanseverler, belediye çalışanlarıyla birlikte aç kalan sokak hayvanları için park ve bahçelere yem, mama ve su bıraktı. Ekipler, Yaşar Kemal Parkı ile Atatürk Kültür Parkı'nda gördükleri kedi ve köpeklerle yakından ilgilendi. Hayvanseverler, elleriyle beslediği kedi ve köpeklere avuçlarından su içirip, mama yedirdi. Parklarda yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise veterinerlerce tedavi edilip, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Mahmut Erçili, hayvanlara karşı duyarlı olunması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Burada bu etkinliği yapmamızın nedeni bir farkındalık oluşturmak. Çünkü vatandaşlarımız bu konuda ne kadar bilinçli olursa biz de bu konunun üstesinden o kadar çabuk geliriz. Belediyelerin bu konuda yapmış olduğu tüm çalışmalara rağmen ne yazık ki kedi ve köpekler aşırı sıcak açlık ve susuzluktan dolayı ölebiliyor. Bunun önüne geçmek, bir farkındalık oluşturmak adına bugün halkımızla park ve bahçelere mama, yem ve su bırakıyoruz. Bu çalışmalarımız yıl boyunca devam edecektir. Ben yoğun katılımlarından dolayı hayvan severlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
Hayvanseverler ise Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin düzenlediği etkinliğin çok anlamlı olduğunu, bu çalışmayı yürüten belediye yetkililerine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Sokak hayvanlarına mama ve su bıraktılarSokak hayvanlarına mama ve su bıraktılarSokak hayvanlarına mama ve su bıraktılarSokak hayvanlarına mama ve su bıraktılar

PARTNERÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık ettiÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık etti
Yaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendiYaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendi
Otobüsteki yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandıOtobüsteki yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.