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Sokak hayvanlarına mama ve su bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin organizasyonuyla düzenlenen, 'Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' etkinliğinde bir araya gelen hayvanseverler, belediye çalışanlarıyla birlikte kentteki park ve bahçelere sokak köpekleri için mama ve su bıraktı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin organizasyonuyla düzenlenen, 'Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' etkinliğinde bir araya gelen hayvanseverler, belediye çalışanlarıyla birlikte kentteki park ve bahçelere sokak köpekleri için mama ve su bıraktı. Hayvanseverler, gördükleri sokak hayvanlarına elleriyle su içirip, mama verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürlüğü ile İpekyolu Belediyesi tarafından sıcak havalarda yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanları için 'Birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşatalım' etkinliği düzenledi. Etkinlikte bir araya gelen hayvanseverler, belediye çalışanlarıyla birlikte aç kalan sokak hayvanları için park ve bahçelere yem, mama ve su bıraktı. Ekipler, Yaşar Kemal Parkı ile Atatürk Kültür Parkı'nda gördükleri kedi ve köpeklerle yakından ilgilendi. Hayvanseverler, elleriyle beslediği kedi ve köpeklere avuçlarından su içirip, mama yedirdi. Parklarda yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise veterinerlerce tedavi edilip, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Mahmut Erçili, hayvanlara karşı duyarlı olunması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Burada bu etkinliği yapmamızın nedeni bir farkındalık oluşturmak. Çünkü vatandaşlarımız bu konuda ne kadar bilinçli olursa biz de bu konunun üstesinden o kadar çabuk geliriz. Belediyelerin bu konuda yapmış olduğu tüm çalışmalara rağmen ne yazık ki kedi ve köpekler aşırı sıcak açlık ve susuzluktan dolayı ölebiliyor. Bunun önüne geçmek, bir farkındalık oluşturmak adına bugün halkımızla park ve bahçelere mama, yem ve su bırakıyoruz. Bu çalışmalarımız yıl boyunca devam edecektir. Ben yoğun katılımlarından dolayı hayvan severlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvanseverler ise Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin düzenlediği etkinliğin çok anlamlı olduğunu, bu çalışmayı yürüten belediye yetkililerine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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