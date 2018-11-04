Sokak Hayvanlarına Özel Mobil Klinik

Mobil kliniklerde hayvanlara aşılama, iç ve dış parazitlerden arındırma, ayakta tedavi, mikroçip uygulaması ve sahiplendirme hizmetleri veriliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında hizmete giren Vetbüs vasıtasıyla her gün 10 ila 50 sokak hayvanının kontrolü ve tedavisi gerçekleştiriliyor.

Sadece sokakta yaşayan hayvanlar için hizmet veren Vetbüslerde hayvanların tetkik ve tedavilerini yapan veterinerler hazır bulunuyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde görev yapan mobil klinik, özellikle sokak hayvanlarının çok olduğu bölgelere hizmet götürüyor. Bunun yanında vatandaşlar da sokak hayvanlarını gezici kliniklere götürerek tedavi ettirebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının tedavisi için hizmete sunulan Vetbüs adlı mobil klinikte, sokak hayvanlarına kapsamlı sağlık taraması yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim Nihan Dinçer, geçtiğimiz Mayıs ayında pilot bir proje olarak hayata geçirilen Vetbüs hizmetinin İstanbul halkı tarafından çok beğenildiğini belirtti. Veteriner Hekim Nihan Dinçer, projenin bu sayede hala devam ettiğini sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir program oluşturulduğunu anlatan Dinçer, talep yoğunluğuna göre ilçeler belirlendiğini ve bu ilçelerdeki sokak hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi. Veteriner Hekim Dinçer,sokak hayvanlarına genel sağlık hizmeti sunmalarının yanı sıra acil müdahale gereken hayvanlara, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi birimlerine sevkini gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

Sahiplendirme hizmeti de sunduklarını anlatan Veteriner Hekim Nihan Dinçer, halkın hayvanları sahiplenme konusunda yoğun bir talebi olduğunu, bu hayvanlara bir yuva sağlamaya vesile oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sokakta yaşayan hayvanlara yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Leyla Küçükkeleş adlı hayvansever, sokakta görüp sahip çıktığı bir köpeğe Vetbüs vasıtasıyla aşı yaptırdığını ve burada köpeğin genel sağlık taramasından geçirildiğini söyledi. Leyla Küçükkeleş, bu tarz hizmetlerin çoğaltılmasını arzuladığını da ifade etti.

