HABER

Sokak Hayvanlarına Özel Mobil Klinik

04.11.2018 21:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Vetbüs projesinde, 39 ilçede sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması hizmeti veriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Vetbüs projesinde, 39 ilçede sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması hizmeti veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının tedavisi için hizmete sunulan Vetbüs adlı mobil klinikte, sokak hayvanlarına kapsamlı sağlık taraması yapılıyor.

Sadece sokakta yaşayan hayvanlar için hizmet veren Vetbüslerde hayvanların tetkik ve tedavilerini yapan veterinerler hazır bulunuyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde görev yapan mobil klinik, özellikle sokak hayvanlarının çok olduğu bölgelere hizmet götürüyor. Bunun yanında vatandaşlar da sokak hayvanlarını gezici kliniklere götürerek tedavi ettirebiliyor.

Günde 10 ila 50 hayvanın tetkik ve tedavisi yapılıyor

Mobil kliniklerde hayvanlara aşılama, iç ve dış parazitlerden arındırma, ayakta tedavi, mikroçip uygulaması ve sahiplendirme hizmetleri veriliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında hizmete giren Vetbüs vasıtasıyla her gün 10 ila 50 sokak hayvanının kontrolü ve tedavisi gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim Nihan Dinçer, geçtiğimiz Mayıs ayında pilot bir proje olarak hayata geçirilen Vetbüs hizmetinin İstanbul halkı tarafından çok beğenildiğini belirtti. Veteriner Hekim Nihan Dinçer, projenin bu sayede hala devam ettiğini sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir program oluşturulduğunu anlatan Dinçer, talep yoğunluğuna göre ilçeler belirlendiğini ve bu ilçelerdeki sokak hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi. Veteriner Hekim Dinçer,sokak hayvanlarına genel sağlık hizmeti sunmalarının yanı sıra acil müdahale gereken hayvanlara, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi birimlerine sevkini gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

Sahiplendirme hizmeti de sunduklarını anlatan Veteriner Hekim Nihan Dinçer, halkın hayvanları sahiplenme konusunda yoğun bir talebi olduğunu, bu hayvanlara bir yuva sağlamaya vesile oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sokakta yaşayan hayvanlara yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Leyla Küçükkeleş adlı hayvansever, sokakta görüp sahip çıktığı bir köpeğe Vetbüs vasıtasıyla aşı yaptırdığını ve burada köpeğin genel sağlık taramasından geçirildiğini söyledi. Leyla Küçükkeleş, bu tarz hizmetlerin çoğaltılmasını arzuladığını da ifade etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Merkel’in Koltuğuna Kim Oturacak?Merkel’in Koltuğuna Kim Oturacak?
AP Seçim Anketinde Fransız Aşırı Sağı İlk Kez LiderAP Seçim Anketinde Fransız Aşırı Sağı İlk Kez Lider
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

İlginizi Çekebilir

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den flaş açıklama: Hesap soracağız!

ABD'den flaş açıklama: Hesap soracağız!

ABD'yi sarsan ölüm haberi!

ABD'yi sarsan ölüm haberi!

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Yeni Kaledonyalılar Fransa'dan ayrılmak için sandık başına gitti

Yeni Kaledonyalılar Fransa'dan ayrılmak için sandık başına gitti

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.