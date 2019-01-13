Sokak hayvanlarına sahip çıkan karakol

Son günlerde Başkentte yaşanan soğuklardan etkilenen bir köpeği de karakola getirdiklerini dile getiren Altınkaynak, "Yavru bir köpek. Diğer köpekler de biraz hırpalamış. Onu da aldık. Bakımlarını yapıyoruz. İnsanlara güvenini tesis ederek tekrar hayata tutunmasını sağlayacağız." dedi.

Altındağ'da huzuru ve asayişi sağlamak için 7/24 devriye yaptıklarını belirten Altınkaynak, ekip arabasında sokak hayvanlarına dağıtmak için mama taşıdıklarını, yardıma muhtaç hayvanları karakola getirerek baktıklarını söyledi.

Duman, yuvasında soğuk havadan etkilenen ve diğer köpeklerin saldırısına uğrayan bir yavru köpeği de misafir ediyor.

Karakolun maskotu haline gelen ve bahçeden ayrılmayan köpek, polislerin çocukları tarafından da sık sık ziyaret ediliyor.

Devriye ekipleri, geçen kış karakola sığınan bir köpeğe "Duman" adını vererek, karakolun bahçesine yuva yaptı.

AYKUT KARADAĞ - Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sahiplendikleri köpekler ve devriye aracında taşıdıkları mamalarla sokak hayvanlarının korunması konusunda tüm vatandaşlara örnek oluyor.

Altınkaynak, karakolun gediklisi Duman'ın ise peşlerinden hiç ayrılmadığını ifade ederek, "Dışarı çıktığımızda kokumuzu alıyor. Sırayla banyo yaptırıyoruz. İlaçlarını, yiyeceğini alıyoruz. Görevden arta kalan zamanlarda da ilgilenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Altınkaynak, "Dışarıya sokak hayvanları için en azından bir kap su, biraz yemek bırakırsak çok iyi olacak. Onlar insanlara muhtaç ve gerçekten insanların yanında olmayı seviyorlar. O yüzden sokak hayvanlarına sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

- "Keşke bütün toplum aynı bilince ulaşsa"

Öte yandan polislerin sokak hayvanlarını sahiplendiğini gören vatandaşlar da mama desteği sağlıyor.

Karakola mama getiren Harun Dinler, "Çok güzel uygulama. Keşke bütün toplum aynı bilince ulaşsa. Polislerin bu şekilde bakmaları çok hoşumuza gitti." dedi.

