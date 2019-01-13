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Sokak hayvanlarına sahip çıkan karakol

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Bir yıl önce sahiplendikleri ve Duman adını verdikleri köpeğe, karakol bahçesinde yuva yapan devriye polisleri, ekip arabasında taşıdıkları mamaları da sokak hayvanlarına dağıtıyor - Duman, karakoldaki yuvasını, devriye ekiplerinin soğuktan etkilendiği için sahip çıktıkları yavru köpekle de paylaşıyor

AYKUT KARADAĞ - Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sahiplendikleri köpekler ve devriye aracında taşıdıkları mamalarla sokak hayvanlarının korunması konusunda tüm vatandaşlara örnek oluyor.

Devriye ekipleri, geçen kış karakola sığınan bir köpeğe "Duman" adını vererek, karakolun bahçesine yuva yaptı.

Karakolun maskotu haline gelen ve bahçeden ayrılmayan köpek, polislerin çocukları tarafından da sık sık ziyaret ediliyor.

Duman, yuvasında soğuk havadan etkilenen ve diğer köpeklerin saldırısına uğrayan bir yavru köpeği de misafir ediyor.

- "İnsanlara muhtaçlar"

Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Murat Altınkaynak, AA muhabirine sokak hayvanları konusundaki duyarlılıklarını anlattı.

Altındağ'da huzuru ve asayişi sağlamak için 7/24 devriye yaptıklarını belirten Altınkaynak, ekip arabasında sokak hayvanlarına dağıtmak için mama taşıdıklarını, yardıma muhtaç hayvanları karakola getirerek baktıklarını söyledi.

Son günlerde Başkentte yaşanan soğuklardan etkilenen bir köpeği de karakola getirdiklerini dile getiren Altınkaynak, "Yavru bir köpek. Diğer köpekler de biraz hırpalamış. Onu da aldık. Bakımlarını yapıyoruz. İnsanlara güvenini tesis ederek tekrar hayata tutunmasını sağlayacağız." dedi.

Altınkaynak, karakolun gediklisi Duman'ın ise peşlerinden hiç ayrılmadığını ifade ederek, "Dışarı çıktığımızda kokumuzu alıyor. Sırayla banyo yaptırıyoruz. İlaçlarını, yiyeceğini alıyoruz. Görevden arta kalan zamanlarda da ilgilenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Altınkaynak, "Dışarıya sokak hayvanları için en azından bir kap su, biraz yemek bırakırsak çok iyi olacak. Onlar insanlara muhtaç ve gerçekten insanların yanında olmayı seviyorlar. O yüzden sokak hayvanlarına sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

- "Keşke bütün toplum aynı bilince ulaşsa"

Öte yandan polislerin sokak hayvanlarını sahiplendiğini gören vatandaşlar da mama desteği sağlıyor.

Karakola mama getiren Harun Dinler, "Çok güzel uygulama. Keşke bütün toplum aynı bilince ulaşsa. Polislerin bu şekilde bakmaları çok hoşumuza gitti." dedi.

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