Sokak hayvanlarına tam donanımlı sağlık hizmeti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde, 5 yılda 50 bine yakın hayvana bakıldı. Tam donanımlı ambulansla 7 gün 24 saat hayvanlara bakılan merkezde, 2 bin kedi ve köpek de sahiplendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde, bakıma muhtaç olan ya da kazalarda yaralanıp, sakat kalan hayvanların yaşatılması için 24 saat hizmet veriliyor. Bakımevinde tam donanımlı bir ambulans bir de hayvan transferlerinde kullanılmak üzere yarı donanımlı ambulans kullanılıyor. Gelen ihbarların niteliğine ve durumun aciliyetine göre sağlık görevlileri, kentin her noktasına en hızlıca giderek, olay yerinde hayvanlara ilk müdahaleyi yapıyor.

SAKAT KALAN HAYVANLARA BAKIM

Trafik kazası ya da başka nedenlerle sakat kalan hayvanların, yine bu merkezde uzman veterinerler tarafından bakımı yapılıyor. Bir süre barınakta bakıma alınan sakat hayvanlar, kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendiriliyor. Yaralanıp, sakat kalmayan, zehirlenen ya da herhangi bir nedenle hastalanan sokak havyaları ise iyileştirildikten sonra yine kısırlaştırılarak, bir süre bakıldıktan sonra 5199 sayılı 'Hayvan Hakları Kanunu' gereğince ya sahiplendiriliyor ya da tedavi için alındıkları adrese bırakılıyor. Kentin değişik noktalarında çok sayıdaki kedi evi ile kedilerin bakım ve beslenmeleri de yine bu merkezin hizmet alanında bulunuyor.