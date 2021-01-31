YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Sokak hayvanlarına yiyecek desteği

31.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunuldu.Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunuldu.
Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Gençler, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama, yem, yiyecek ve su bırakırken, hayvanların yaşam alanlarını da dezenfekte ediyor.
Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların da yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve barınaklardaki hayvanlara düzenli mama desteğinde bulunuyor.
Gençlerin yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ’’Gençlik Merkezlerimiz gençlik liderlerimiz öncülüğünde, gönüllü ve üye gençlerimiz ile beraber, karantina sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mama desteği veriliyor. Haftanın belli günlerinde gönüllü gençlerle sokak hayvanlarına mama dağıttık. Salgın süreci boyunca bu tür etkinlikler yapıyoruz. Normalleşme sürecinde de bunu sürdürme kararı aldık” ifadelerini kullandı.
Kayhan, “Vatandaşlarımızı bu soğuk kış gününde evlerinin bulunduğu sokaklara yem ve su kapları koyma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

Malatya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
12:45
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Malatya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Dönmez Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Seda Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Güder’den TOKİ bölgesi için özel talimat

Güder’den TOKİ bölgesi için özel talimat

Arguvan’da kar etkili oluyor

Arguvan’da kar etkili oluyor

Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı

Malatya'da jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarına 400 kilogram mama bıraktı

Akçadağ Belediyesi hizmette atağa kalktı

Akçadağ Belediyesi hizmette atağa kalktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.