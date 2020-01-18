HABER
  4. Sokak hayvanlarına yuva ve mama kabı desteği

Sokak hayvanlarına yuva ve mama kabı desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Bahçelievler Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştiriliyor.

Bahçelievler Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştiriliyor. Kulübelerin yanına ayrıca sabit kalacak şekilde mama kabı monte ediliyor.
Sokak hayvanları için yaptırılan kulübe ve mama kapları, belirlenen noktalara monte edilmeye başlandı. Projeye sokak hayvanları için gönüllü çalışan hayvanseverler de destek veriyor. Veterinerlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ilçenin tüm mahallelerindeki yeşil alanlara bıraktığı ahşap malzemeden yapılan evler, estetik ve modern görünümleriyle de dikkat çekiyor.
"Bizim amacımız sokağımızın hayvanı değil sokağımızın can dostu olmasını sağlamak"
Sokak hayvanları için yaptıkları hizmeti arttırmayı hedefleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu kış gününde tabiki her zaman hayvanları düşünüyoruz, nasıl Allah’ın yarattığı insana sahip çıkmamız gerekiyorsa onun yarattığı köpeklere, kedilere, kuşlara hatta ağaçlara bile sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun bir örneği olarak da küçük bir köpek kulübemizi buraya getirdik yemlerini ve suyunu koyduk birazdan da kedi evimizi kuracağız. Onları korumaya özellikle kış günlerinde korumaya gayret ediyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak bu hizmeti yıllardır yapıyoruz ama bu sene kulübe sayımızı daha da arttırdık. Yaklaşık bin üç yüz tane aşı yapıyoruz, yine bin üç yüz tane kısırlaştırma operasyonu yapıyoruz, hayvanlarla ilgili yaklaşık on bin küsur şikayet geliyor. Onların hepsini cevaplıyoruz, poliklinik hizmetimiz devam ediyor ve mama dağıtıyoruz. Geçen sene yirmi beş ton dağıtmışız bu sene de arttıracağız. Şimdi yeni model mama kaplarımız var arkadaşlarımız belirli günlerde getirip mamaları dökecek. Bizim amacımız sokağımızın hayvanı değil sokağımızın can dostu olmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın kedi, köpek sevgisini küçük görmemek lazım" diye konuştu.
"30 senedir kedilerle köpeklerle haşır neşiriz"
Emekli öğretmen, "30 senedir kedilerle köpeklerle haşır neşiriz. Yardımcı arkadaşlarımla birlikte sabah akşam besleme yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar kulübeler yapmıştık ama şimdi belediye o kadar güzel bir proje ile geldi ki karşımıza kedilerimizin, köpeklerimizin kulübeleri, mamaları çok hoşumuza gitti teşekkür ediyorum" dedi.
"Bu uygulamadan çok memnunuz"
Belediyeye teşekkür eden Hediye Bahçıvacı, "Bu uygulamadan çok memnunuz çok teşekkür ederiz. Belediyeden önce biz ilgileniyorduk sokak hayvanlarıyla mamalarını hep biz alıyorduk ama bundan sonra belediye ilgilenecek o yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Mısır’da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralıMısır’da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı
Türk doktorların geliştirdiği yöntem tüp bebekte umut olacakTürk doktorların geliştirdiği yöntem tüp bebekte umut olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'teki canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

Tehlikeli yolculuk kamerada!

Tam 1 yıl oldu... Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'den hala haber yok

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bağcılar'da kanalizasyon borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

Boru patladı, cadde kapatıldı

Ankara'daki 2 bin 200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi

2 bin 200 gram uyuşturucu, 45 tarihi eser ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.