HABER

Sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:29 | Son Güncelleme

İzmit?te petshop dükkanı işletmecisi Hatice Maide Saltat (27), ekmek fırınlarında gördüğü ?Askıda ekmek?

İzmit?te petshop dükkanı işletmecisi Hatice Maide Saltat (27), ekmek fırınlarında gördüğü ?Askıda ekmek? uygulamasından esinlenerek ?Askıda mama? uygulaması başlattı. Toplanan mamaların kentin 30 farklı noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştığını belirten Saltat, hedeflerinin kent merkezinde bulunan bütün sokak hayvanlarına ulaşmak olduğunu söyledi.
İzmit Bakırcılar Çarşısı?nda iki yıldır hizmet veren bir petshop, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için, genellikle ekmek fırınlarında kullanılan askıda ekmek uygulamasının bir benzeri olan askıda mama uygulamasını başlattı. Müşterilerinin petshopa gelerek en az 2 lira değerinde mama ücreti bırakıp gittiklerini ve kendilerinin de bağışlanan bu mamaları sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, başlattıkları bu uygulama sayesinde birçok sokak hayvanına mama ulaştırabildiklerini belirtti.
Amaçlarının sokakta zor şartlar altında yaşamaya çalışan sokak hayvanlarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Hatice Maide Saltat, ?Bizler de kışın sokaklarda soğukta kalan sokak hayvanlarına ulaşabilmek için bu paketleri yapmaya karar verdik. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiği zaman askıda mamaya para bırakabiliyorlar. Burada biriken paralarla sokak hayvanları için özel mamalar temin ediyoruz. Bunları paketleyip dağıtım noktalarına gönderiyoruzö dedi.
?ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIK, MUTLUYUZö
Kentin birçok noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, ?Genelde fırınlarda askıda ekmek uygulaması görmeye alışkınız, bu da onun bir değişik versiyonu olarak askıda mama. Şu an aylık 100 mamayı sokak hayvanlarına ulaştırabiliyoruz. Bu sayının daha fazla artmasını istiyoruz. Umarım bütün sokak hayvanlarına ulaşabiliriz. Çok olumlu tepkiler aldık ve bu yüzden mutluyuzö diye konuştu.

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
Balıkesir'de artçı depremler sürüyorBalıkesir'de artçı depremler sürüyor
“Dijital medyanın kullanımı yüzde 70’leri aşacak”“Dijital medyanın kullanımı yüzde 70’leri aşacak”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Cinsel istismar iddiası bulunan öğretmen intihara kalkıştı

Suruç belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.