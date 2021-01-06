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Sokak hayvanlarını beslemeye çıktı, 2.19 promil alkollü yakalandı

06.01.2021 01:09 | Son Güncelleme:
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Karabük’te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları bir aracın sürücüsü 2.19 promil alkollü çıktı.Karabük’te polis ekipleri, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Karabük’te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları bir aracın sürücüsü 2.19 promil alkollü çıktı.
Karabük’te polis ekipleri, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler Kayabaşı köprüsü mevkiinde kurulan kontrol noktasında Aykut A., idaresindeki 06 BOB 968 plakalı otomobili durdurdu.
Sürücü ve yanında bulunan şahıslara izin belgesi soran ekiplere sokak hayvanlarını beslediğini gösteren gönüllü kartını gösteren ve otomobilden indirilen sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü polis noktasında varil içinde yakılan ateşte ısınarak alkol metreyi üflememek için uzun süre çaba sarf etse de trafik ekiplerinin adli işlem yapılacağını söylemesi üzerine ikna oldu. Bu kez kameralar görmesin diyerek ekip otosunun diğer tarafına geçerek alkol metreyi üfleyen sürücünün, 2.19 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sokağa çıkmayı ihlal etmekten de hakkında tutulan tutanağa imza atması istenilen sürücü ‘Valilikten iznim var’ diyerek imzalamak istemedi. Bu sırada yapılan sorguda şahsın ehliyetinin daha önce de alkolden dolayı el konulduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı 10 bin 500 TL, yanında bulunan arkadaşına da kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.
2.19 promil alkollü olan sürücü Aykut A. ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, otomobil ise bir yakına teslim edildi.

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