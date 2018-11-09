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Sokak hayvanlarını besleyen kadını darp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:40 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir kadın sokak hayvanlarını beslerken iki kadın tarafından darp edilip parmağı ısırıldı. Hastanede tedavi olan kadını darp edenler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi İddiaya göre 59 yaşındaki Melahat Çelik isimli kadın, gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyordu. Sokak üzerinde bir köşeye yem bırakan Çelik’in yanına iki kadın yaklaştı. İddiaya göre, kadınlar Çelik’le sokağa yemek bırakmaması için tartıştı.

Kadınlar Çelik'e "Neden hayvanları besliyorsun" diyerek uyarıda bulundu. Bir süre sonra iki kadın ve Çelik arasında tartışma başladı. Tartışmanın neticesinde iki kadın iddiaya göre Çelik’i darp edip parmağını ısırdı ve yüzüne vurmaya başladı.

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Ağır şekilde darp edilen Çelik hastaneye giderken tedavi olduktan sonra darp raporu aldı. Esenyurt İlçe Emniyeti’ne şikayette bulunan kadın yaşadığı olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çelik’i darp ettiği iddia edilen kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan Çelik yolda giderken hayvanları gördüğünü ve arabada olan yiyecekleri hayvanlara vermek için durduğunu söyleyerek, “O anda köşeden hiç tanımadığım bilmediğim iki bayan geldi. ‘Sen neden besleme yapıyorsun' dediler. Kızgın bir şekilde üstüme yürüdüler. 'Ne var' dedim bende 'onu da bizi de Allah yarattı' dedim. Sonra telefonu birisi yüzüme vurdu. Diğeri de parmağımı ağzına aldı ama kırarcasına parmağımı bırakmadılar ısırdılar. Diğeri de saçlarımı yolup tekme attılar. Burada darp edildim. Rica ediyorum bu konuya acil bir çözüm üretsinler. Ben insanı görevimi yapıyorum” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları Esenyurt

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Geçmiş olsun. Yapanların elleri kırılsın inşallah. !
Geçenlerde iki köpek bir anne ve kizını parcalamısti sokak ortasında..o annenin ve kücük kızının belki de ömür boyu ruh sağlığı iyi olmayacak..hayvanları hepimiz çok severiz..dinimiz ve geleneklerimiz de bunu emreder..lakin hayvanlar sokakta başiboş beslenmemeli.bu amatör bir sevgi..vatandaşlar da haklı..yemek verilen yerde onlarca hayvan birikiyor..ev sahipleri evine girip cikamiyor..cocuklarini kapı önünde oynatamiyor..o yuzden sokak hayvanlari kapı önlerinde degil de profesyonel barınaklarda tutulup beslemeli..olay bu dar basit..Mesela Avrupada sokakta sahipsiz gezen hayvan bulamazsiniz!!!
birazda köpekler için uğraşalım arkadaşlar,onlar insanların en iyi dostudur
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