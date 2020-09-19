HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak hayvanlarını besleyen öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı

Sokak hayvanlarını besleyen öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Başakşehir’de sokak hayvanlarını besleyen öğretmene saldıran baba ve kızı serbest bırakıldı.Başakşehir’de öğretmen olduğu öğrenilen T.M., 3 gün önce ikamet ettiği sitenin yakınında, belediyenin tahsis ettiği arazide sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkmıştı.

Başakşehir’de sokak hayvanlarını besleyen öğretmene saldıran baba ve kızı serbest bırakıldı.
Başakşehir’de öğretmen olduğu öğrenilen T.M., 3 gün önce ikamet ettiği sitenin yakınında, belediyenin tahsis ettiği arazide sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkmıştı. Aynı arazide bir bölgeyi sahiplenerek hobi bahçesi haline getiren Abdulcelil A., iddiaya göre, öğretmen T.M.’den ve sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu söyleyerek hakaret ve tehditte bulunup, kızı Nurcan A. ile öğretmen T.M.’yi sözlü tartışmanın ardından darp etmişti. Polis ekipleri tarafından yakalanan baba Abdulcelil A. ve kızı Nurcan A. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.
Öte yandan, olaya ilişkin bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde T.M.’nin 2 kişi tarafından darp edildiği ve aracına binerek uzaklaştığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İstanbul'da koronavirüs önlemi! Çarşamba gününden zorunlu olacakİstanbul'da koronavirüs önlemi! Çarşamba gününden zorunlu olacak
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Macron'dan Türkçe tweet
Macron'dan Türkçe tweet
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
Fuhuş için anlaşıp buluştuğu kişi trans birey çıkınca, bıçakladı
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Daria Kyryliuk koronavirüse yakalandı
Çeşme'de darp iddiasıyla gündeme gelmişti! Koronavirüse yakalandı
İstanbullular dikkat! Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.