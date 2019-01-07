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Sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:49 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl İlçesinde kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte dağda ve köy yollarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının imdadına yetişen İnegöllü hayvan sever Ömer Solak(59), onları etle besliyor.

Yavuz YILMAZ İNEGÖL,(DHA) Bursa'nın İnegöl İlçesinde kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte dağda ve köy yollarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının imdadına yetişen İnegöllü hayvan sever Ömer Solak(59), onları etle besliyor. İnegöllü Emlakçı Ömer Solak, her gün gezerek bulduğu sokak hayvanlarının imdadına koşuyor. Kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü şu günlerde, açlıktan ölmelerine razı gelmeyen hayvan sever, doğa hayvanlarını elleriyle besliyor. İnegöl'ün çeşitli köy ve dağlık alanlarına aracıyla giden Ömer Solak, aracının bagajındaki kilolarca etleri sahipsiz kedi ve köpeklere ikram ediyor. Hayvan severliği İnegöl'ün sınırlarını aşan adam, İznik ve Yenişenir ilçelerine giderek sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Hayvanları elleriyle beslediği görüntüleri sosyal medyasında paylaşan Solak, herkesi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları konusunda da uyarıyor.

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