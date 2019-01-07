Sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde emlakçılık yapan Ömer Solak (59), soğukların artmasıyla dağlarda yiyecek bulamayan hayvanları elleriyle besliyor.

İnegöllü emlakçı Ömer Solak, ilçedeki çeşitli köy ve dağlık alanlara aracıyla giderek bagajındaki kilolarca etleri sahipsiz kedi ve köpeklere elleriyle yediriyor. Hayvanseverliği İnegöl’ün sınırlarını aşan Solak, İznik ve Yenişenir ilçelerine de giderek sokak hayvanlarına yiyecek bırakıyor. Hayvanları elleriyle beslediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Solak, herkesi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıyor.

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