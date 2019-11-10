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Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:55 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarını öldüreceği yönünde paylaşım yapan kişi yakalandı

Bursa'da sosyal medya hesabından sokak hayvanlarını öldüreceğine yönelik paylaşımda bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A, hastalanan bir sokak köpeğinin fotoğrafını, "sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu ve hayvanları öldüreceğini" içeren bir notla paylaştı.

Yapılan bu paylaşımın tepki toplaması üzerine harekete geçen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Bu arada H.A'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek ise Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

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Bursa gözaltı paylaşım sokak hayvanları sosyal medya

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