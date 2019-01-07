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Sokak hayvanlarını sahiplenenlere belediyeden kulübe hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Van'ın İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplenen duyarlı vatandaşlara kulübe hediye edip mama desteği sağlıyor - İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Ercan Karahan: - "Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak ve bunları sahiplenmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak istiyoruz."

ÖNDER ALTINAL - Van'ın İpekyolu Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla sokakta yaşayan hayvanları sahiplenen vatandaşlara kulübe hediye edip mama desteği veriyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, vatandaşları belediye hizmetleriyle buluşturmanın yanı sıra hayvanlara yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyor.

Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ekiple, yaralı ve hasta hayvanları barınağa götürerek tedavi edilmelerini sağlayan belediye, aşırı soğukta donma tehlikesi geçiren hayvanlara kulübe yaparak, doğada yiyecek bulmakta zorlananlara da yem vererek hayatta kalmalarını sağlıyor.

Sokakta yaşayan hayvanların sahiplenilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan belediye, bu kapsamda hayvan sahiplenen vatandaşlara kulübe hediye ediyor.

Vatandaşların hayvanların bakımında sıkıntı yaşamaması için yem desteği de sunan belediye, bu çalışmasıyla sokak hayvanlarının sıcak bir yuvada hayata tutunmasını sağlıyor.

- Kediler için 25, köpekler için 70 beslenme yeri oluşturuldu

Çevre Koruma Müdürü Ercan Karahan, sokak hayvanları için yaklaşık 100 noktaya her gün atık yemek, bayat ekmek ve mama bıraktıklarını anlattı.

"İsraf etme insaf et" projesi kapsamında, her gün 300 kilogram bayat ekmek ve atık yemek toplayarak bunları hayvanlara götürdüklerini belirten Karahan, bir ton mamayı da kedi ve köpeklerin önüne koyduklarını ifade etti.

Karahan, kent merkezinde kediler için 25, köpekler için 70 beslenme yeri oluşturduklarını dile getirdi.

Yaptıkları çalışmalarla 50 hayvanı sahiplendirdiklerini kaydeden Karahan, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak ve bunları sahiplenmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunu teşvik etmek için onlara belediyenin atölyesinde yapılan kulübe hediye ediyoruz. Bu kulübeler çok güzel ve şık. Ayrıca mama desteği veriyoruz. Sokak hayvanlarının kent, mahalle ve sokaklarda yaşama hakkı var. Vatandaşlardan ricam sokak hayvanları konusunda duyarlı olalım. "

Karahan, özellikle kışın doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için de yemleme çalışması yaptıklarını bildirdi.

Belediyeden kulübe talebinde bulunan hayvansever Filiz Kaya da yaşadığı mahalledeki 15 sokak kedisinin bakımını yaptığını ve bu hayvanları beslediğini ifade etti.

Kaya, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından dolayı İpekyolu Belediyesine teşekkür etti.

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