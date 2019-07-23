Bugüne kadar çok sayıda hasta, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanının bakımını yaptırıp, tedavi ettiren dernek, hayvanları da ücretsiz olarak sahiplendiriyor.

Sosyal medya paylaşımları sonucu kendisi gibi hayvanseverlerle tanışıp, daha fazla hayvana yardım etme imkanı bulan Yanık, üç yıl önce Antalya Candost Derneğini kurdu.

Antalya'da bir araştırma şirketinde çalışan Arife Yanık, çocukluğunda başlayan hayvan sevgisi nedeniyle iş hayatından fırsat buldukça sokakta bulduğu yaralı ve yardıma ihtiyacı olan hayvanların bakım ve tedavilerini yapmaya başladı.

SİNAN ÖZMÜŞ - Sosyal medya üzerinden bir araya gelenlerin üç yıl önce kurduğu Antalya Candost Derneği, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yardım etmenin yanı sıra, onlara işkence edenlerin de ceza almalarını sağlıyor.

Daha fazla hayvana ulaşmak için sosyal medya üzerinden biri araya geldiği hayvanseverlerle derneği kurduklarını aktaran Yanık, buldukları ya da kendilerine getirilen yavru sokak hayvanlarını önce üyelerin evlerinde beslediğini, sonra ücretsiz sahiplendirdiklerini dile getirdi.

Yaralı hayvanlara yardımda zaman zaman zorluk yaşadıklarını anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Hayvanları bulduktan sonra ücretsiz bakımevlerinde tedavilerini ve takiplerini yaptırıyoruz. Sonrasında teslim alıp yuvalandırıyoruz. Eğer bakımevlerinde bakımı yapılamayacaksa Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesine ya da özel kliniklere yönlendiriyoruz. Hayvanları suistimal edenlere karşı çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Hayvanları suistimal edenlere karşı çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle sosyal medyadan görüntüleri paylaşılan hayvanları kullanıp, para toplamaya çalışanlar var. Hayvanseverlere çok iş düşüyor. Resmi kurumlara, derneklere bağış yaptıklarında bile belge almalarını tavsiye ediyorum. Belge verdikleri taktirde gelir olarak işliyorlar, giderlerini göstermek zorunda kalıyorlar. Ama elden verilen yardım her yere gidiyor olabilir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor."

Yanık, şu anda evinde 11 kedi, iki kumru beslediğini belirterek, "Orman Bölge Müdürlüğünden alınan izinle bakılan yavru baykuşu da büyüttükten sonra doğaya saldık. Evimde sürekli bir hayvan popülasyonu var. Bugüne kadar evime kedi ve köpeklerin dışında, kanadı kırık şahin, martı, kaplumbağa ve bukalemuna baktım." dedi.

