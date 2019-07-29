Sokak hayvanlarının yuvalarına renk kattılar

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri yaz okulunda aldıkları duvar resmi dersi kapsamında hayvan barınağını boyadı.

Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağına gelen 27 öğrenci, öğrendikleri duvar resmi sanatını sokak hayvanlarının yuvalarına uyguladı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de eline fırçayı alarak öğrencilere destek verdi.

Resim Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, derslerinin uygulama kısmını hayvan barınağında yaptıklarını söyledi.

Hayvan barınaklarının çocuk ve gençlerin sosyal ve psikolojik gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Şen, "Hayvan sevgisi küçük yaşlardan itibaren aşılanması gereken bir duygudur. Bu yüzden çocukların sürekli uğrak noktası olan hayvan barınağının duvarlarını resimlerle renklendirdik." dedi.

Resim harici farklı bölümlerden de çizime katılım sağladığını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Ders kapsamında gerekli asgari imkanlar tanındığı sürece, Çankırı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sanata, sanatçıya sürekli destek veren, hayvan sevgisinin olmadığı toplumda insan sevgisinin de tamamlanmış olmayacağına inanan ve bunu da her fırsatta dile getirerek yapılan çalışmalara destek veren Rektörümüz Hasan Ayrancı'ya ve çalışma esnasında yanımızda bulunarak eline fırça alıp bizimle çalışmaya katılan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e teşekkür ediyorum."