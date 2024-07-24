Sokak hayvanlarıyla ilgili tepki çeken öneri! Programdaki konuklar bile kendini tutamadı: Çin'e gönderelim, hem öldürmüş olurlar hem ihracat yapmış oluruz

Türkiye bu aralar sokak hayvanları tasarısını konuşuyor. Uyutulma, ötanazi, barınak konuları konuşulurken tepki çeken öneriler de sosyal medyada gündemden düşmüyor. Bunun son örneği ise bugün Sözcü TV ekranlarında yaşandı.

PROGRAMDAKİLER DE TEPKİ VERDİ

Ebru Baki'nin sunduğu Para Politika programında Sözcü yazarları Murat Muratoğlu ve Deniz Zeyrek konuk olarak yer aldı. Sokak hayvanları konusu konuşulurken Murat Muratoğlu'ndan gelen öneri önce Baki ve Zeyrek'in ardından da sosyal medyanın tepkisini çekti.

"ÇİN'E İHRAÇ EDELİM"

Muratoğlu, "Çinliler köpek yiyor. Sokak hayvanlarını öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim."dedi. Baki bu sözler karşısında midesinin kalktığını belirtirken Zeyrek ise 'yaaa' tepkisini verdi. Zeyrek kendini tutamayarak 'yine öldürüyorlar sonuçta işte' ifadelerini kullandı.

Muratoğlu daha sonra önerisinin yine arkasında durarak, 'Hem onlar öldürmüş olur, hem ihracat yapmış oluruz. Yalan mı söylüyorum, yemiyorlar mı? Yiyorlar" sözleriyle tepkileri üzerine çekti.