Sokak isminin değiştirilmesi için imza topladılar

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu’nda bulunan ‘Üsteğmen Kara Fatma Sokağı’nın isminin değiştirilmesi için imza toplanması tepkilere neden oldu.

Milli Mücadele kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden'in lakabının verildiği ‘Üsteğmen Kara Fatma Sokağı’nın isminin değiştirilmesi için bazı kesimlerce imza toplanması, Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş’ın tepkisine neden oldu. Bektaş’a, bazı STK temsilcileri de destek verdi.

"Milli mücadelede Bir Kadın Üsteğmen Kara Fatma" kitabının da yazarı olan Bektaş, Üsteğmen Kara Fatma Sokağı'na gelerek burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bektaş, şöyle konuştu:

"Belirtilen sokak, Üsteğmen Kara Fatma’nın 20 yıldan fazla yaşadığı ve vefat ettiği sokak. Bu sokaktan geçen insanların ‘Kara Fatma’ isminden rahatsızlık duymaları sonucu Beyoğlu Belediyesini telefonla arayarak, bu ismin kaldırılması istenmiş.

Üsteğmen Kara Fatma’yı ve milli mücadelenin kahraman kadınlarını araştıran bir kadın olarak ben bu durumdan dolayı çok üzüldüm.”

Üsteğmen Fatma Seher Erden'in Milli Mücadele’de büyük fedakarlıklarda bulunduğunu hatırlatan Bektaş, sözlerine şöyle devam etti: