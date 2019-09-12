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Sokak kapandı okul bahçesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 23:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir ilkokulun bulunduğu sokakta, okulun karşısına yeni bir okul daha yapıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir ilkokulun bulunduğu sokakta, okulun karşısına yeni bir okul daha yapıldı. Ortaokul olarak planlanan yeni binanın açılması ile iki okulun arasında kalan sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı.
Çorlu’nun en eski eğitim - öğretim kurumlarından birisi olan Çorlu Gazi İlkokulu’nun bulunduğu Cemaliye Mahallesi Şube Sokak üzerinde eski jandarma binasının olduğu alana yeni bir okul binası yapıldı. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu adıyla yeni dönemde eğitim - öğretime açılan okuldaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak için Şube Sokak her iki yönden araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Bahçesiz okulun bahçesi sokak oldu
Bu durumun sadece bölge sakinlerine ya da vatandaşlara değil Gazi İlkokulu’nun öğrenci ve velilerine de sorun yaşattığını kaydeden Çağlar Burak Sarıgöz, “Benim öğrencim Gazi İlkokulu’nda, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nun gece bekçisi ve okul müdürü ile sıkıntı yaşadım. Okula geldiğimde kapı kapalıydı. Görevli kapıyı açamayacağını Yavuz Sultan Selim Ortaokulu müdürünün talimatı olduğunu söyledi. Elimizdeki malzemelerle, çocuklarımızla birlikte okulun hemen yanında oturmamıza rağmen dolaşarak okula ulaşmak durumunda kaldık. Burası devletin bir yolu, geçiş yolu. Okulun bir bahçesi yok, tören alanı yok. Çocukların oynayabileceği bir alan yok burayı çocukların güvenliğini gerekçe göstererek kapatmışlar. Ben eğer çocuğa bir zarar verecek olsam ben çocuğu çağırır her türlü zararı veririm, böyle bir bahçe olamaz. Bu kapının açık olmasını yaya geçişlerine kapalı olsa bile en azından okul giriş çıkış saatleri arasında yardımcı olunsun açılsın” diye konuştu.

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu

Sokak kapandı okul bahçesi oldu
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