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Sokak kedileri genç kızın adeta yolunu gözlüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

Giresunlu 22 yaşındaki Özlem Çoban, harçlığının bir kısmıyla aldığı mamayla her gün kedileri besliyor

GİRESUN (AA) - Giresunlu Özlem Çoban, ailesinin verdiği harçlıklardan artırarak aldığı mamaları her gün sokak kedilerine dağıtıyor.

Bulancak ilçesinde sokak kedileri için duyarlılık gösteren 22 yaşındaki Çoban, sokak hayvanlarının aç kalmaması için mücadele ediyor.

Özlem Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eve aldıkları kedi ile hayvan sevgisinin pekiştiğini söyledi.

Dışarıdaki hayvanlara da yardım etmek için mama almaya başladığını anlatan Çoban, zaman içerisinde harçlığından biriktirdiği paralarla her gün mama alarak kedileri beslediğini belirtti.

Özlem Çoban, mamanın çok pahalı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendi ihtiyaçlarımı bir kenara bırakarak mama alıyorum. Bu işi her gün yapıyorum, zaten çevredekiler beni tanıyor artık. Mama bıraktığım 3 bölge var. Her yerde 10'un üzerinde kedi mamalardan yararlanıyor. Onlar doydukça ben de mutlu oluyorum."

Vatandaşlardan yaz mevsiminde hayvanlar için bir kap su ve yiyecek bırakmalarını da isteyen Çoban, "Hayvanların buna çok ihtiyacı var, yazın özellikle su ihtiyaçları var. O yüzden hayvanlara mutlaka su ve mama bırakılması gerekiyor." dedi.

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Bulancak giresun mama Sokak Kedisi

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