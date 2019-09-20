GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta bakımını üstlendiği sokak kedileriyle vaktinin büyük bölümünü geçiren ev hanımı Sevgi Kazancı, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Kazancı, bir gün eşinin eve getirdiği kedinin bakımını üstlendi.

Her geçen gün sayıları artan hayvanları sahiplenerek doyurmak için büyük emek harcayan Kazancı, sokak kedilerini hazır mamaların yanı sıra yaptığı yemeklerle beslemeyi sürdürdü.

Eşinin emekli maaşından ayırdığı pay ve hayvanseverlerin desteğiyle "Onlar benim her şeyim" dediği kedilere gözü gibi bakan Kazancı, 5 yıldır sokak sokak gezerek hayvanları beslediği için mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

- "Kapıma gelip de aç dönen kedi yok"

Sevgi Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkanları dahilinde yaklaşık 35 kediye baktığını, elinde olsa daha fazla kedinin bakımını üstleneceğini söyledi.

Daha önce kedilerle hiç ilgilenmediğini anlatan Kazancı, "Eşim eve bir getirdi. Birini sevince hepsini sevmeye başladım. Derken sayı çoğaldı. Kapıma gelip de aç dönen kedi yok." diye konuştu.