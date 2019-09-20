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Sokak kedileri "Sevgi" ile besleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta hayvanseverliği ile tanınan 50 yaşındaki ev hanımı Sevgi Kazancı, vaktinin büyük bölümünü ayırdığı sokak kedilerini her gün kendi imkanları ve bazı mahalle sakinlerinin desteğiyle besliyor - Sevgi Kazancı: - "Sokak kedilerine emekli maaşıyla ne kadar bakılıyorsa ben onun iki katı fazla bakıyorum. Onların yemeğini yedirmeden ben oturup yemek yemiyorum. 'Niye bu kadar bakıyorsun?' diyorlar ama lokma boğazımdan geçmiyor, onlar doydu mu ben de rahatım"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta bakımını üstlendiği sokak kedileriyle vaktinin büyük bölümünü geçiren ev hanımı Sevgi Kazancı, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Kazancı, bir gün eşinin eve getirdiği kedinin bakımını üstlendi.

Her geçen gün sayıları artan hayvanları sahiplenerek doyurmak için büyük emek harcayan Kazancı, sokak kedilerini hazır mamaların yanı sıra yaptığı yemeklerle beslemeyi sürdürdü.

Eşinin emekli maaşından ayırdığı pay ve hayvanseverlerin desteğiyle "Onlar benim her şeyim" dediği kedilere gözü gibi bakan Kazancı, 5 yıldır sokak sokak gezerek hayvanları beslediği için mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

- "Kapıma gelip de aç dönen kedi yok"

Sevgi Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkanları dahilinde yaklaşık 35 kediye baktığını, elinde olsa daha fazla kedinin bakımını üstleneceğini söyledi.

Daha önce kedilerle hiç ilgilenmediğini anlatan Kazancı, "Eşim eve bir getirdi. Birini sevince hepsini sevmeye başladım. Derken sayı çoğaldı. Kapıma gelip de aç dönen kedi yok." diye konuştu.

Kazancı, sokak hayvanlarının insanlara ihtiyaç duyduğu belirterek, yardımseverlerden en azından veteriner desteği istediğini kaydetti.

Kedileri üç öğün beslediğini aktaran Kazancı, "Ayda 50 kilogram kuru mamanın yanı sıra ciğer pişirip veriyorum. Elimden geldiği kadarıyla bakıyorum. Kendi imkanlarımızın yanı sıra birkaç hayvanseverin katkıları da oluyor. Onlara isimler veriyorum ama sayıları çok olunca artık isim bulamıyorum. Mesela 'Kesik Kulak', 'Karamel', 'Tombul' gibi isimlerin yanı sıra renklerine göre de isim veriyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hayvanları sevmeyen insanı da sevemez"

Sevgi Kazancı, hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, "Herkesin hayvanları sevmesini istiyorum çünkü hayvanları sevmeyen insanı da sevemez. Bu hayvanlara zarar vermesinler. Sevmiyorlar ya bakana bari müdahale etmesinler." dedi.

Bakımını üstlendiği hayvanları yemek saatinde çağırdığında sesini tanıdıklarını dile getiren Kazancı, "Sokak kedilerine emekli maaşıyla ne kadar bakılıyorsa ben onun iki katı fazla bakıyorum. Onların yemeğini yedirmeden oturup yemek yemiyorum. 'Niye bu kadar bakıyorsun?' diyorlar ama lokma boğazımdan geçmiyor, onlar doydu mu ben de rahatım." şeklinde konuştu.

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bakım Sokak Kedisi Zonguldak

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