Sokak kedileri üzerlerine kaynar su dökülerek öldürüldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da iki sokak kedisinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddia edildi.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde vücudunda yanıklar bulunan iki sokak kedisi ölüsü bulan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kedilerin üzerini poşetle kapatarak veteriner hekim yardımı istedi.

Kepez Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri gelerek yaptıkları incelemede, kedilerin kaynar su dökülerek öldürüldüğünü belirledi. Kedilerin öldürülmesiyle ilgili bazı mahalle sakinlerinin şikayette bulunması üzerine polis inceleme başlattı. Öldürülen kediler ise veterinerler tarafından bir poşete konularak incelenmek üzere götürüldü.

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