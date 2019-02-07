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Sokak kedilerine mama yardımıyla cezadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Konya'da "kedi yuvası" hırsızlığı suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında sokak kedilerine mama alması karşılığında cezadan kurtuldu

Konya'da, "kedi yuvası" hırsızlığı suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında sokak kedilerine mama yardımı yapması karşılığında ceza almadı.

Konya'da yaşayan E.Z.T'nin sokak hayvanları için yaptığı kedi yuvasının çalınması üzerine hırsızlık soruşturması başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ismi açıklanmayan hırsızlık zanlısı hakkında açılan soruşturma dosyasını, ilgili yasa kapsamına girmesi ve tarafların anlaşma ihtimali bulunması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderdi.

Uzlaştırmacının görüştüğü E.Z.T, şüpheli şahsın sokak kedilerine 10 paket mama alması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Bu şartla tarafların uzlaşması sonucu, şüpheli ceza almaktan kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
kedi mama uzlaştırmacı yardım

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