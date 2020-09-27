Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek

Pamukkale'nin 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan, emekli Ali Coşkun, sokak kedileri için 4 ayrı yerde beslenme noktaları oluşturdu. Coşkun, bunlardan birini ise apartmanının önüne yerleştirdi. Coşkun, her gün ihmal etmeden belirli saatlerde bu noktalara gidip, yaklaşık 70 kediyi besliyor. Coşkun, 1 ayda yaklaşık 3 bin lira mama parası ödüyor. Hastalanan kedileri de veterinere götüren Coşkun, 4'ü kör, 1'i sakat olan can dostlarıyla yakından ilgileniyor. Coşkun, mama kaplarına zarar verilme veya atılma ihtimali üzerine duvara, 'Hayvanlara zarar vermek, beslenmelerini engellemek cezaya tabidir', 'Mama kapları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sokak hayvanları beslenmesi için verdiği kaplardır ve devlet malıdır. Lütfen çalmayınız, zarar vermeyiniz' yazılı afişler de astı.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA DAVA AÇTI

Apartmanın zemin katında oturan, iddiaya göre, kedi beslenmesine karşı çıkan Adnan T. de üst kat komşusu Ali Coşkun ile tartıştı. Adnan T., tartışma üzerine komşusu hakkında 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Kedilerin tüylerinin evlerine girdiği ve sağlıksız yaşadıklarını savunan Adnan T., apartman önünden beslenme noktasının kaldırılmasını ve kedilerin bina çevresinden uzaklaştırılmasını istedi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava sürerken, mahkeme heyeti, karar öncesi apartman önüne gelerek, inceleme yaptı. Mahkeme heyetinin, bir sonraki duruşmada kedilerle ilgili kararı vermesi bekleniyor. Apartmanın önündeki beslenme odağının kaldırılıp, kaldırılmayacağı ve kedilerin apartman çevresinden uzaklaştırılıp, uzaklaştırılmayacağının kararını mahkeme heyeti verecek.