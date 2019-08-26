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Sokak kedisi, boynundaki kavanoz parçasından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sokak kedisinin boynunun sıkıştığı ve kırıldığı için kolyeyi andıran cam kavanozun ağzı, vatandaşlar ve veteriner ekiplerince çıkarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaklaşık 2 aydır boynunda cam kavanozun kolyeyi andıran ağzıyla yaşayan kedi kurtarıldı.

Çınarcık Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koru beldesinde başı cam kavanoza sıkışan kedi, yaklaşık 2 aydır kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlardan kaçarak yaşadı.

Vatandaşlar, kavanozun zaman içinde kırılmasıyla boynunda "cam kolye" gibi duran parçayla yaşayan kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Bölgede yaşayan hayvansever üç kadın, bahçelerine kurdukları sepetli yakalama sistemiyle kediyi yakaladı.

Hayvanseverlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Servisi ekibi yaralı kediye müdahalede bulundu.

Ekipler, zarar vermeden kedinin başındaki cam parçasını çıkarttı.

Kedi, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

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cam kavanoz kedi sıkışma Yalova

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