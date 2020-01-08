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  4. Sokak kedisi fırtınadan ATM’ye sığındı

Sokak kedisi fırtınadan ATM’ye sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bir sokak kedisi kötü hava şartlarından korumak için ATM’nin para çekme kısmına sığındı.Şiddetli fırtına ve yağışlı hava İstanbul’da etkisini devam ettirirken, sokakta yaşayan hayvanlar da olumsuz hava şartlarından etkileniyor.

Beylikdüzü’nde bir sokak kedisi kötü hava şartlarından korumak için ATM’nin para çekme kısmına sığındı.
Şiddetli fırtına ve yağışlı hava İstanbul’da etkisini devam ettirirken, sokakta yaşayan hayvanlar da olumsuz hava şartlarından etkileniyor. Beylikdüzü Marmara Mahallesinde bir sitede şiddetli rüzgar ve soğuk havadan korunmak isteyen sokak kedisi, ATM’nin para çekme kısmına sığındı. Çevreden geçen vatandaşlar kedinin bu halini cep telefonları ile görüntüledi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ATM’ye sığınan kedi bir süre sonra ayrıldı.

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