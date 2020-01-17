MAGAZİN
  4. Sokak kedisi "Hüsnü" de karnesini aldı

Sokak kedisi "Hüsnü" de karnesini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Manisa'da bir ilkokulda öğrencilerin sahiplendiği ve derslere girmesine izin verilen sokak kedisi için de karne hazırlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdikleri sokak kedisi de sembolik olarak karnesini aldı.

Okulların yarı yıl tatiline başlaması öncesinde öğrenciler karnelerini alırken Turgutlu Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler tarafından sahiplenilerek derslere girmesine izin verilen sokak kedisi "Hüsnü" için de karne hazırlandı.

Öğrencilerin hazırladığı karnede sokak kedisine "öz bakım, sevimlilik, miskinlik, cana yakınlık, beslenme ve temizlik, sınıf arkadaşlarıyla uyum" gibi kıstaslardan tam not verildi.

Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır baktıkları sokak kedisinin artık sınıfın bir parçası olduğunu belirtti.

Sokak kedisi Hüsnü'nün sınıfın 21'inci, okulun ise 860'ıncı öğrencisi olduğunu kaydeden Karakelle, "Bu dönemi onunla birlikte bitirdik. Her gün sınıfımızdaydı. Hiç devamsızlık yapmadı, okulu aksatmadı. Sınıfımızın neşesi oldu. Dönem biterken bütün çocuklarımız karnelerini aldı. Çocuklarımızın isteğiyle ona da bir karne hazırladık. Karnesinde öz bakımı, sevimliliği, zaman zaman çok fazla uyumasından dolayı miskinliği, cana yakınlığı, mamasını döküp saçmadan yemesi ve sınıf arkadaşlarıyla uyumu, hepsi çok çok iyi oldu. Çocuklar da bu durumdan çok memnunlar." dedi.

Okulların 15 günlük tatile girmesi nedeniyle Hüsnü'nün okulda görevli bir öğretmenin evinde misafir edileceğini aktaran Karakelle, tatilin ardından Hüsnü'nün tekrar sınıfa döneceğini dile getirdi.

Öğrencilerden Resul Seyan da tatil süresince Hüsnü'yü özleyeceklerini ifade ederek, "Hüsnü bizimle derslere giriyordu. Biz de ona bir karne hazırladık. Hüsnü'yü çok özleyeceğiz. İkinci dönem yine bizimle birlikte olacak. Sınıfça onu çok seviyoruz. Çok cana yakın bir kedi." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Sevgilisiyle videosu müstehcen bulundu! KaldırıldıSevgilisiyle videosu müstehcen bulundu! Kaldırıldı
MasterChef Güzide kararını açıkladıMasterChef Güzide kararını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim, karne, Kedi Hüsnü, Turgutlu,

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİLDEF’ten fedarasyonlar çalıştayı

BİLDEF’ten fedarasyonlar çalıştayı

Fatma Turgut ’Efsane Buluşmalar’ kapsamında sevenleriyle buluşuyor

Fatma Turgut ’Efsane Buluşmalar’ kapsamında sevenleriyle buluşuyor

Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu!

Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu!

Demet Akalın'ın albüm yapmasını engelleyen şarkıcı kim?

Demet Akalın'ın albüm yapmasını engelleyen şarkıcı kim?

Yemekteyiz’in eski sunucusu Büyüktopçu: Kimse bana ‘bu başka formattır’ demesin

'Kimse bana ‘bu başka formattır’ demesin'

Hayvanseverler Kitap Kafe açtı

Hayvanseverler Kitap Kafe açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.