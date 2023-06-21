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Sokak kedisine eziyet! İşkence yöntemleri 'Pes' dedirtti...

Mynet Haber

Mynet Haber

16 dakika önce

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yapılan işkence haberleri yaygınlaşıyor. Her defasında çok daha farklı yöntemlerle yapılan sistematik eziyetlere bir yenisi daha eklendi. İşte çok konuşulan o görüntüler!

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