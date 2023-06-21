Sokak kedisine eziyet! İşkence yöntemleri 'Pes' dedirtti...

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yapılan işkence haberleri yaygınlaşıyor. Her defasında çok daha farklı yöntemlerle yapılan sistematik eziyetlere bir yenisi daha eklendi. İşte çok konuşulan o görüntüler!