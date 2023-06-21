Sokak kedisine eziyet! İşkence yöntemleri 'Pes' dedirtti...

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yapılan işkence haberleri yaygınlaşıyor. Her defasında çok daha farklı yöntemlerle yapılan sistematik eziyetlere bir yenisi daha eklendi. İşte çok konuşulan o görüntüler!
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum