Sokak kedisinin ağzına batan olta iğnesi operasyonla çıkarıldı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, sokak kedisinin ağzına takılan olta iğnesi, Belediye Veteriner Kliniği'nde yapılan müdahale ile çıkartıldı. Kedi, tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Dün Şair Eşref Mahallesi, 79 Sokak'ta ağzına olta iğnesi takılmış kedi olduğunu fark eden çevredekiler, durumu Kırkağaç Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri, kediyi yakalayıp, Kırkağaç Belediyesi Veteriner Kliniği'ne getirdi. Kedinin ağzındaki 'sazan iğnesi' olarak bilinen büyükçe olta iğnesi, veteriner hekim Volkan İşler tarafından yapılan operasyonla çıkartıldı. Tedavisi yapılan kedi, doğal ortamına bırakıldı. Kedinin ağzınna olta iğnesinin nasıl takıldığı anlaşılamadı.
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