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  4. Sokak köpeği çatışması! Yere düşürüp tekme attı, yetmedi birkaç kez ateş etti

Sokak köpeği çatışması! Yere düşürüp tekme attı, yetmedi birkaç kez ateş etti

20.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de, iki kişi arasındaki sokak köpeğini besleme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerini tabancayla yaralayan taraflardan biri yere düşerken, diğeri kafasını defalarca tekmeleyip birkaç kez ateş etti.

Sokak köpeği çatışması! Yere düşürüp tekme attı, yetmedi birkaç kez ateş etti

Olay, Seyrantepe'de 1 Şubat Salı saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ş.(42) ile Murat Ç.(40) ve Mustafa Ş. (42) arasında, taraflardan birinin sokak köpeğini beslemesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre ağız dalaşı şeklinde süren tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine karşılıklı olarak ateş ederken, bacağından yaralanan Murat Ç., yere düştü. Kendisi de ayağından yaralanan Mustafa Ş., yerde yatan Murat Ç.'nin kafasına defalarca tekme atıp, birkaç kez daha ateş ettikten sonra kaçtı.

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Silah seslerini duyarak dışarı çıkan sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Ç., ambulansla kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mustafa Ş.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin ardından taburcu olan Murat Ç.'den kendisini yaralayan kişi hakkında bilgi alan polis, Mustafa Ş.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancalara el konulurken, Murat Ç. ile Mustafa Ş., emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Tarafların mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Murat Ç. ile Mustafa Ş. arasındaki silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine ateş etmesinin ardından Murat Ç.'nin yere düşmesi görülüyor. Kısa süreliğine uzaklaşan Mustafa Ş. daha sonra geri dönerek yerde yatan hasmının kafasına birkaç kez tekmeyle vuruyor ve bacaklarına doğru ateş ediyor. Mustafa Ş. daha sonra olay yerinden kaçıyor. (DHA)

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Kağıthane
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