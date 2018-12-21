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Sokak köpeği gözleri oyulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:26 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine yaşayan Mustafa Yar, beslediği sokak köpeğini gözleri oyulmuş şekilde buldu.

Sokak köpeği gözleri oyulmuş halde bulundu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine yaşayan Mustafa Yar, beslediği sokak köpeğini gözleri oyulmuş şekilde buldu. Köpek belediye ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, Yar, köpeği bu hale getirenlerin bulanmasını istedi, "Bu bir vahşet" dedi.
Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yar, her zaman beslediği sokak köpekleri arasında bulunan çoban köpeğini gözleri kanlar içinde buldu. Köpeği gözlerinin kesici bir aletle oyulduğunu fark eden Yar, Uzunköprü Belediyesi Veterinerliği ekiplerine bildirdi. Mustafa Yar, "Ben her gün buraya gelerek sokak köpeklerini besliyorum. Bugün geldiğimde bu zavallı çoban köpeğinin gözlerinin canice yerinden çıkarıldığını fark ettim. Bu caniliği kim ya da kimler yaptıysa bulunmasını istiyorum. Bu bir vahşet" dedi.
Mustafa Yar'ın şikayeti üzerine Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Köpek, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in talimatıyla tedavi altına alındı.

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Sokak köpeği gözleri oyulmuş halde bulunduSokak köpeği gözleri oyulmuş halde bulunduSokak köpeği gözleri oyulmuş halde bulundu

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