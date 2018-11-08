Sokak köpeği, işkenceyle öldürülmüş halde bulundu

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir sokak köpeği, çenesi ve ön ayakları koli bandıyla bağlı, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Kent merkezine bağlı Serpincik köyü yakınlarında, Kızılırmak kıyısında gezen vatandaşlar bir köpek ölüsü buldu. Alman kurt köpeği melezi olduğu değerlendirilen hayvanın çenesinin ve ön ayaklarının koli bandıyla bağlı olduğu ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu görüldü. Vatandaşlar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce işkence edilerek öldürülen erkek köpek için ilgili birimlere haber verdi. Olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, köpeği inceledi. Köpek ölüsü, veteriner hekim gözetiminde bulunduğu yere gömüldü. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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