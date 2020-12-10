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Sokak köpeği kavga eden kadının pantolonunu aşağı indirdi

10.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Sokak köpeği kavga eden kadının pantolonunu aşağı indirdi

Sokakta kavga eden kadının pantolonunu aşağı indiren sokak köpeği görenleri şaşkına çevirdi.

El Salvador’un bir sokağında iki kadın kavgaya tutuştu. Kadınlardan biri dizlerinin üstüne çökmüşken diğer kadın tarafından başına vuruluyordu. Bir sokak köpeği ise yaşanan kavgayı izliyordu.

Bir adam, kavga eden ikiliyi ayırmaya çalışırken, ikinci kadın öne atılarak diğerinin kafasına ve çenesine vurmaya başladı.

Kadın, öne doğru hamle yaparken köpek de ona doğru sıçradı.

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Olay El Salvador’un bir sokağında gerçekleşti.

Kadının diğerine darbeler indirmesiyle birlikte köpek havlamaya başladı. O anda ikinci kadın diğer kadını saçlarından tutarak onu aşağı doğru çekti ve köpek öne atılarak ikinci kadının pantolonu dişleriyle kavradı, pantolonunu aşağı indirdi ve kadının poposu açıkta kaldı.

Ancak kadınlar kavga etmeyi ve birbirleriyle boğuşmayı bırakmadı. Olayın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Olayın El Salvador’un hangi sokağında gerçekleştiği kesin olarak bilinmiyor. Kadınların kimliği ise belirlenemedi.


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