Sokak köpeği kedi yavrusuna annelik yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sokak köpeğinin kedi yavrusuna annelik yapması, bölge sakinlerinin ilgisini çekiyor. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Akçay Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıldır vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen sokak köpeği, annesiz kaldığı belirtilen bir kedi yavrusuna sahip çıktı.
Akçay kordonundaki kafelerin bulunduğu alanda kedi yavrusunu emziren, ona annelik yapan köpeğin bu davranışını gören vatandaşlar, fotoğraf ve görüntü çekerek bu ilginç dostluğu belgeliyor.
Köpeğin, vatandaşların etraflarına toplanması ve aşırı ilgisi üzerine kedi yavrusunu başıyla korumaya çalışması da dikkati çekiyor.
Bölge sakinlerinden Mustafa Polat, bir köpeğin kedi yavrusunu emzirmesinin çok rastlanan bir manzara olmadığını belirterek, "Kedi köpek normalde hiç iyi geçinmezler. Burada annelik duygusu ağır basmış görünüyor. Kedi emiyor, köpek hiçbir ses çıkarmıyor. Hatta ayağını da kedinin üzerine koymuş. Bu hareketi ile onu sanki koruyor gibi." dedi.
Cep telefonu ile kedi yavrusunu emziren sokak köpeğini görüntüleyen Ömür Polat da köpekleri ve kedileri çok sevdiğini, kedi ve köpeği bu halde görünce çok duygulandığını dile getirdi.
Köpeğin 2 yıl önce Akçay'a geldiğini aktaran Yılmaz Aygün de şunları kaydetti:
"Böyle bir manzara, böyle bir olay daha önce hiç görmedik. Yıllardan beri köpek bakıyorum, hayvanlarla iç içeyim ama ilk defa böyle bir durum gördüm. Bu bir sokak köpeği. Yanındaki köpek de onun arkadaşı. Birbirlerinden hiç ayrılmazlar. Bir annelik duygusu var hayvanın, asil bir duygu bu. İnsanlara örnek olması lazım. Bir şekilde sahip çıkmayı örnek alsınlar. Köpek kediye sahip çıkmış koruyor." (AA)
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