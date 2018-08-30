Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı

Hindistan Hayrabad'da, bir sokak köpeği 5 yaşındaki küçük çocuğa saldırdı. Küçük çocuk çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtarılırken o anlar kameraya böyle yansıdı.
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