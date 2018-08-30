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Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2018 19:12 | Son Güncelleme

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde sokak köpeği, küçük bir çocuğa saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan Hayrabad'da, bir sokak köpeği 5 yaşındaki küçük çocuğa saldırdı. Küçük çocuk çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtarılırken o anlar kameraya böyle yansıdı.

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Ön koltuğunda oturan kadını eliyle taciz eden sapık kameradaÖn koltuğunda oturan kadını eliyle taciz eden sapık kamerada
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Çocuk köpek

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