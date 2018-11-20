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Sokak köpeği tüfekle boğazından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

ISPARTA'da sokak köpeği boğazından tüfekle vurulmuş bulundu.

Sokak köpeği tüfekle boğazından vuruldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da sokak köpeği boğazından tüfekle vurulmuş bulundu. Tedaviye alınan köpeğin çekilen röntgeninde boyun bölgesinde çok sayıda saçmaya rastlandı.
Isparta'nın tabakhane bölgesinde güvenlik görevlileri bir sokak köpeğini dün öğle saatlerinde yaralı halde buldu. Olayı haber alan Isparta Hayvan Koruma Derneği yetkilileri bölgeye giderek, köpeği aldı. Boynunun altından ateşli silahla vurulduğu belirlenen köpeğin veteriner kontrolünde ve çekilen röntgeninde vücudunda saçmalar olduğu görüldü. Yaralı köpek ilk müdahalenin ardından Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek korumaya alındı. Olayla ilgili polis merkezinde şikayette bulunulurken, köpeği vuran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, "Önceki gece, tabakhanede görevli güvenlik ekipleri silah sesi duymuş. Ertesi gün bizi arayarak yaralı bir köpek buldukları ihbarında bulundular. Hayvan Koruma Derneği'ndeki arkadaşlarımız bölgeye giderek yaralı köpeği alarak özel bir veterinere götürdü. Röntgeni çekilen köpekte saçmalar görüldü. İlk tedavisinin ardından Isparta Belediyesi'nin hayvan barınağına götürülerek korumaya alındı" dedi.
'BU CANİ ARAMIZDA DOLAŞIYOR'
Köpeğin küpeli, kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış olduğunu aktaran Sabri Kocabaş, "Hiçbir kötü huyu olmayan sessiz bir candı. Bunu yapan insan olamaz, bu cani aramızda dolaşıyor. Halıkent Polis Merkezi'ne şikayette bulunuldu" diye konuştu.

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Sokak köpeği tüfekle boğazından vurulduSokak köpeği tüfekle boğazından vurulduSokak köpeği tüfekle boğazından vuruldu

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