Sokak köpeği, yemek poşetini ağzıyla taşıyarak yavrularına götürdü

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde sokak köpeğinin, esnaf Sonay Özkan'ın hazırladığı içerisinde yiyecek bulunan poşeti ağzıyla alarak 9 yavrusuna götürdüğü anlar sosyal medyada ilgi gördü.

İlçe merkezindeki bir sokakta doğum yapan köpeğin 9 yavrusu oldu. Sonay Özkan, sokak köpekleri için iş yerinin önüne yiyecek bırakmaya başladı. 3 gün önce gelen sokak köpeği, iş yeri önündeki yiyecek bulunan poşeti alarak gitti. Sonay Özkan, sokak köpeğinin yiyecekleri yavrularına götürdüğünü gördü. Özkan, sokak köpeğinin gelerek kapının önünden elindeki yiyecek dolu poşeti ağzıyla alarak gitttiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

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