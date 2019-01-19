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Sokak köpeğine kartondan yuva yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde esnaf Ömer Kaplan çay ocağının önüne koyduğu karton kutuda, sokak köpeğinin bakımını yapıyor.

Sokak köpeğine kartondan yuva yaptı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde esnaf Ömer Kaplan çay ocağının önüne koyduğu karton kutuda, sokak köpeğinin bakımını yapıyor.
Gemlik'te çay ocağı işleten Ömer Kaplan, sokak köpeğini soğuktan korumak için iş yerinin önüne karton kutu koydu. Köpeğe burada mama ve su verdiğini de anlatan Kaplan, "Hayvan üşümesin diye uğraşıyorum. Ama buraya koyduğum kartonu sürekli çalıyorlar. Bu köpeğe bakmaya yerim yok, olsa götürüp orada bakacağım. Dükkanımın önüne koyduğum bu kartona çok alıştı, buradan ayrılmıyor, burayı evi belledi. Buraya koyduğum kartonu, mama kabını ve su kabını bile çalıyorlar" diye konuştu.
Karton kutuları çalanlar için bir de not bırakan Ömer Kaplan, "Buraya bu notu yazmak zorunda kaldım. 'Alan eşektir' yazdım, özür dilerim. Yine de çalarlarsa, başka bir şey demeyeceğim" dedi.

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Sokak köpeğine kartondan yuva yaptıSokak köpeğine kartondan yuva yaptıSokak köpeğine kartondan yuva yaptıSokak köpeğine kartondan yuva yaptı

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