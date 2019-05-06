Sokak köpeğine şiddete 6 bin lira ceza

Uşak'ta, ayaklarını ve ağzını bağladığı sokak köpeğine şiddet uyguladığı tespit edilen kişiye 6 bin 184 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da, Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta ayakları ve ağzı bağlı şiddet görmüş sokak köpeğinin bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın S.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince S.K'ye, "hayvana kötü muamele" suçundan 6 bin 184 lira idari para cezası kesildi.

Söz konusu para cezası da Uşak Valiliğince onandı.

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü muameleye maruz kalan sokak köpeğinin tedavisinin tamamlandığını söyledi.

Köpeğe yuva aradıklarını vurgulayan Avcu, "Saldırganın yakalanması bizleri mutlu etti. Bu tür olayların aydınlatılması caydırıcı olabilir ancak suçun Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilmesi bizce yanlış. Duyarlı çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

