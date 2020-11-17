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Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü! Kimliği şaşkına çevirdi

17.11.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü! Kimliği şaşkına çevirdi

Uşak'ta bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Fatih Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, 15 Kasım Pazar gecesi, silah sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, silah sesinin duyulduğu bölgede yaptıkları çalışma sonucu, bir sokak köpeğini kanlar içinde yaralı olarak buldu. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpek, polislerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden elinde av tüfeğiyle, yanına çağırdığı sokak köpeğini götüren bir kişiye rastlandı. Polis, görüntülerdeki şüphelinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Barış Y. olduğunu belirleyip, dün gözaltına aldı. Doktor Barış Y. polisteki ifadesinde, sokak köpeğinin daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü iddia etti. Barış Y., ifadesinde olay günü alkollü olduğunu da söyledi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Barış Y., serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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