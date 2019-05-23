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Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeği bıçaklanarak, ölüme terk edildi.Edinilen bilgiye göre, sürekli Atatürk Parkı’nın içinde olan ve parkı ziyaret eden vatandaşlar tarafından oldukça sevilen sokak köpeği bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler

Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeği bıçaklanarak, ölüme terk edildi.
Edinilen bilgiye göre, sürekli Atatürk Parkı’nın içinde olan ve parkı ziyaret eden vatandaşlar tarafından oldukça sevilen sokak köpeği bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Parkın sevimli ve zararsız köpeği, sabah nöbete gelen güvenlik görevlilerince kanlar içinde bulundu. Güvenlik görevlisi N.Ş. tarafından bulunan Sultan isimli köpek, hemen Tarsus Köpek Bakım Evine götürüldü. Burada veterinerler tarafından tedavisi yapılan ve bıçak yarası nedeniyle yaklaşık 10 santimetre yırtığı bulunan köpeğin yarasına dikiş atıldı. Tedavisinin ardından yeniden alıştığı parka getirilen Sultan’ın oldukça tedirgin olduğu ve insanlardan uzak durduğu gözlendi.
Hayvanı yaralı bulan güvenlik görevlisi N.Ş., "Sabah vardiyaya geldiğimde Sultan yara bere içindeydi, kanaması vardı. Arkadaşları arayıp veteriner sordum, daha sonra köpek evine götürdüm. Kim yaptıysa yanına kalmasın. Bunlar insan değil. Bu parkta her zaman hayvanlar gelir ama ilk defa böyle bir şey oldu" dedi.
Park ve bahçeler çalışanı T.U. ise, “Sultan yaklaşık 5 senedir her gün bizle beraber, kendini bize çok sevdirdi. Başına ilk defa böyle bir olay geldi ve biz çok üzüldük. Hayvanlara böyle eziyet edenlerin insanlıkla alakaları yok. Bu masum hayvanın ağzı yok, dili yok. Buna işkence yapanlar insan olamazlar. Sultan’ı eski haline getirmek için arkadaşımla beraber elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler

Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler

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