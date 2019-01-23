HABER

Sokak köpeğini ezmemek için kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 22:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil bankete çarptıktan sonra yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir sürücünün köpeği ezmemek için manevra yapması üzerine bankete çarparak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 59 AAC 794 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ziya Yengeç, D-110 kara yolu Camiatik Mahallesi mevkisinde, karşısına çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Bankete çarpan araç, motor kısmından alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Yengeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapınca kazanın meydana geldiğini anlattı.

PARTNERUzun zamandır ekranda yoktu! Büşra Pekin'e bir de şimdi bakınUzun zamandır ekranda yoktu! Büşra Pekin'e bir de şimdi bakın
23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'daAK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
60 bin liralık araç kül oldu Ali Ziya Yengeç Köpeklere çarpmamak için direksiyon kırdı Malkara

En Çok Okunan Haberler

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kızını 14 yerinden bıçaklayan cani baba tutuklandı

Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Bir garip ölüm! Şanssızlığın bu kadarı!

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.