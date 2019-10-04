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Sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde okul çıkışı sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Mert Balaban (8), yaralandı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde okul çıkışı sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Mert Balaban (8), yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde öğle arası yemek yemek için okuldan çıkan ve babasının iş yerine giden Tekeli İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mert Balaban'a sokak köpeği saldırdı. Kaçmaya çalıştığı sırada küçük Mert'i sokak köpeği sol omzundan ısırdı. Ağabeyinin kurtardığı Mert Balaban, babası tarafından Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Saldırgan köpek ise Serik Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözetim altına alındı. Yapılan incelemede, köpeğin daha önce aşılarının yapıldığı belirlendi.

Olayla ilgili açıklama yapan futbol hakemi baba İzzet Balaban, oğlunun öğle arası okul çıkışında kendisine ait işyerine gelirken okula 100 metre mesafede köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Balaban, "Mahalle sakinlerinden daha önce bu köpeğin başkalarına da saldırdığını duydum. Köpek oğlumun arkasından gelerek yere yatırmış ve omzundan ısırmış. Oğlum telaşla iş yerine geldi. Önce köpeği teşhis ettik sonrasında acilen hastaneye gittik. Kuduz aşısı yapıldı. Hastane çıkışında belediye ekipleri ile köpeği bulduk" dedi.

Balaban, sokaklarda çok fazla başıboş köpek olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Mert Balaban ise "Okul çıkışında babamın iş yerine gelmiştim. Yemeğimi yemiştim. Abimle uçurtma ile oynuyorduk. Ben düştüm. Köpek arkamdan geldi beni ısırdı. Köpeğin geldiğini görmedim. Sadece havladığını duydum. Abim kurtarmaya çalıştı. Ben hemen kalkıp kaçtım" dedi.

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