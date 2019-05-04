Sokak köpeğinin yürek yakan acısına, öğrenciler yetişti

Beykoz’da pikniğe giden ortaokul öğrencileri, üzerine kızgın kimyasal dökülen köpeğin yürek yakan acısını görünce gözlerine inanamadı. Öğrencilerin yardım isteği sonrasında Sohayko Derneği tarafından köpek tedavi edilirken, öğrencilerin eğlenmek yerine yaralı hayvanla yakından ilgilenmeleri insanlık ölmemiş dedirtti.

2018-2019 eğitim öğretim sezonunun bitimine bir ay kala öğretmenleriyle Cumhuriyet Köyündeki mesire alanına pikniğe giden Beykoz Anadolu Hisarı Ortaokulu öğrencileri, iddiaya göre alanda yaralı köpek görünce yardım etmek istedi. Köpeğe yaklaşan öğrenciler, hayvandaki yaraların yanık ve derin olduğunu görünce hemen öğretmenlerinden yardım istedi.

Kızgın kimyasalla yaralanan köpeğin yardımına öğrenciler koştu

Cumhuriyet Köyü mesire alanındaki köpeğin yürek yakan acısı karşısında öğrenciler ve öğretmenleri seferber oldu. Yaralı köpeğe yardım edilmesi için harekete geçen öğretmenler, yetkilileri ve hayvanlarla ilgili dernekleri arayarak yardım istedi. Öğrencilerin bu duyarlı davranışına Sohayko derneği karşılık vererek, mesire alanına gelip köpeği teslim aldı.

Dernek veterinerleri köpeği tedavi etti

Öğrencilerin duyarlı davranışına teşekkür eden dernek üyeleri yaralı köpeği alarak kliniğe götürdü. Klinikte bir süre yara üzerinde temizlik yapan veterinerler, daha sonra köpeğin acısını dindirmek için yaralı bölgeye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından köpeğin yanan kısımları tedavi edilerek, sargı beziyle yanık bölgeler kapatıldı. Öğrencilerin eğlenmek yerine yaralı köpeğe karşı duyarlı davranarak, yakın ilgi göstermeleri ise görenler tarafından takdirle karşılanarak, insanlık ölmemiş dedirtti.

