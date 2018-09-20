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Sokak köpekleri, ahırdaki 25 küçükbaşı telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 13:13 | Son Güncelleme

SİVAS'ta hayvancılık yapan İsmail Güneş'in (60) ahırına giren sokak köpekleri, 22 koyun ve 3 keçiyi telef etti.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hayvancılık yapan İsmail Güneş'in (60) ahırına giren sokak köpekleri, 22 koyun ve 3 keçiyi telef etti. Kent merkezindeki Emek Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası emekli İsmail Güneş'in evinin yanında bulunan ahıra, iddiaya göre, dün gece saatlerinde sokak köpekleri girdi. Köpekler, 125 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki 22 koyun ve 3 keçiyi boğdu, 5 koyunu da çeşitli yerlerinden yaraladı. Sabah ahıra hayvanlarını beslemek için giren İsmail Güneş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. 25 hayvanının öldüğünü belirleyen Güneş, zararının yaklaşık 30 bin lira olduğu söyleyerek şöyle konuştu: "Emekli olduktan sonra adak kurbanlık işi ile uğraşmaya başladım. Her sabah hayvanları beslemek için ahıra giriyordum. 15-20 tane köpek ahırın çivili olan tahtasını ayaklarıyla söküp içeriye girmişler. Sabah girdim ki hayvanlar yatıyor. Toplam 125 hayvanım vardı, bunların 25 tanesi öldü, 5 tane de yaralım var. Hayvanlarımı yeni almıştım, sigortaları yoktu. Toplam 30 bin lira zararım var. Sokak köpekleri yaptı. Bugün benim hayvanıma saldıran köpekler yarın bir vatandaşa saldırır. İnsan hayatı ucuz bir şey değil. Farzet ki bir çocuğa saldırdılar. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Köpekler dün tepenin üzerinde yatıyordu."

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