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  4. Sokak köpekleri boynundan ısırdı! 12 yaşındaki Eslem Teker’in feci ölümü…

Sokak köpekleri boynundan ısırdı! 12 yaşındaki Eslem Teker’in feci ölümü…

18.01.2025 16:18
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeklerin Eslem’i boynundan ısırdığı öğrenildi.

Sokak köpekleri boynundan ısırdı! 12 yaşındaki Eslem Teker’in feci ölümü…

Bir çocuk daha sokak köpeklerinin kurbanı oldu. Köpek saldırısı sonucunda 12 yaşındaki Eslem Teker feci şekilde can verdi. Olay, bugün, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Olayı gören çevredekilerin kurtardığı Teker, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakımda tedaviye alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KURTARILAMADI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem Teker (12), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Sokak Köpekleri Saldırısı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Sokak köpeklerinin kontrol altına alınması gerekiyor.
Bu tür olaylar çok sık yaşanıyor, yeterince önlem alınmıyor.
Hayvanlar da birer canlı, onlara karşı daha dikkatli olunmalı.
Bu olay, sadece köpeklere değil, çocukların güvenliğine de dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova köpek saldırı sokak köpekleri
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