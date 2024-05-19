Sokak köpekleri için "bol kanlı katliam" paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Erdoğan'ın tepkisi kulislerden sızdı: "Ne bekliyorsunuz, iş çığırından çıktı"

Giriş: Sokak hayvanları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan bilgi aldığı toplantının detayları kulisleri hareketlendirdi. Toplantıda gündeme gelen öneri, aşama aşama kısırlaştırma, aşılama, köpeklerin sahiplendirilmesi için süre verilmesi, süre sonunda sahiplendirilmeyen köpeklerin "uyutulması" oldu. Gazeteci Nevşin Mengü ise "Elbette haberlerde 'uyutulma' şeklinde sunuluyor. Hafifletilmeye çalışılıyor" yorumuyla dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN "DAHA NE BEKLİYORSUNUZ" TEPKİSİ

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre; sokak hayvanları konusunda bir zirve daha yapıldı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan ve bürokratlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Babacan, Erdoğan’ın “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” diye kızdığını yazdı. Babacan toplantıdan kulis bilgilerini köşesine şöyle taşıdı:

"BU İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

"Yerel seçimlerde siyasilere ulaşan şikayetlerin artması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu konuda toplantı yapmasını sağladı. Erdoğan, ilgili tüm bakan ve bürokratları çağırarak şimdiye kadar neden adım atılmadığını sordu. Cumhurbaşkanının, “Bu iş çığırından çıktı. Neyi bekliyoruz? Bir an önce halledin artık” diye tepki gösterdiği aktarıldı.

"YETERLİ BARINAK YOK"

Toplantıda yapılan sunumda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarıldı. Maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı belirtildi. Kısırlaştırılmış köpeklerin sokağa gönderilmesinin de sakıncaları olduğu, saldırganlık açısından sorun olmaya devam edeceğini dile getirenler oldu.

İŞTE SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN ÜZERİNDE DURULAN ÖNERİ

Her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarıldı. Etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi.

"TÜRKİYE, KUDUZ RİSKİ TAŞIYAN ÜLKELER LİSTESİNE GİRDİ"

Parti kurmayları, “Bu konu artık bir güvenlik ve sağlık sorunu oldu. Türkiye, kuduz riski taşıyan ülkeler listesine girdi. Toplum sağlığını ve turizmi de ilgilendiriyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından büyük risk haline geldi. Kısırlaştırıp sokağa bırakmak sorunu çözmeyecek. Kısırlaştırmak saldırganlığı önlemiyor. Mama ile beslenen köpeklerin saldırganlığının daha fazla olduğu saptamaları var” dediler.

İNGİLTERE, İTALYA VE PORTEKİZ SİSTEMLERİ MERCEK ALTINDA

Toplantıda ayrıca, sokak köpekleriyle ilgili alınacak önlemler konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, tepkilerin dikkate alınması gerektiği de ifade edildi. Toplantıya katılanlar, kamuoyu desteğinin şart olduğu görüşünü dile getirdiler. Çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistemin esas alınacağı aktarıldı."

SOSYAL MEDYA BU İFADELERİ KONUŞUYOR: "BOL KANLI BİR KATLİAM"

Gazeteci Nevşin Mengü, söz konusu toplantı haberini ve sokak köpekleri için gündeme gelen öneriyi sosyal medyanın gündemine taşıdı. "Bürokratların önerisi köpeklerin toplanması sahipledirilmeyenlerin öldürülmesi yönünde" yorumunda bulunan Mengü şunları ekledi:

"Elbette haberlerde “uyutulma” şeklinde sunuluyor. Hafifletilmeye çalışılıyor. Son dönemde körüklenen sosyal medya kampanyalarının hedefi belli oldu. Bol kanlı bir katliama hazırlanılıyor."

"'KOCİŞİM HEDİYE ALDI AMA ÇOK TÜY DÖKÜYOR' DİYE SOKAĞA ATANA HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"

Mengü daha sonra konuyla ilgili yeniden tepki gösterdiği bir paylaşım yaparak "Kocişim hediye aldı ama çok tüy döküyor diye sokağa atan, oğlan heves etti aldı ama çok havlıyor diye terk eden, köyde kurt çakal gelmesin diye sokakta tutan ama önüne bir kap mama koymayana hiç bir şey olmayacak. İnsanların sorumsuzluğunun cezasını köpekler çekecek, katliam isteyenler tatmin edilecek. Çok yazık" ifadelerini kaydetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





