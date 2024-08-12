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'Sokak köpekleri için 'Canlı canlı derisini yüzerim' dedi: Sosyal medya ayağa kalktı: 'Doktor olmuşsun ama bu adam potansiyel katil!'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.08.2024 13:29
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Sokak köpekleri konusu ciddi bir konu olmaya devam ediyor, özellikle Meclis'te çıkan yasadan sonra kendisini kanun koyucunun yerine koyan bazı vandallar sokaklarda köpekleri öldürüp işkence yapmaya devam ediyor. Son olarak doktor olduğu ortaya çıkan bir kişi sosyal medyada yazdıklarıyla herkesin tepkisini çekti!

Türkiye'de bir süredir gündemde olan sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Hatta alınan karar yurt dışı basında bile yankı uyandırırken Tunç Taşbaş isimli bir doktor ile Twitter kullanıcısının gerçekleştirdiği bir sohbet herkesi hayrete düşürdü. Doktorun yazdıklarını görenler gözlerine inanamadı.

"İŞKENCE EDERİM, CANLI CANLI DERİSİNİ YÜZERİM"

Doktor Tunç Taşbaş, başıboş köpeklerle ilgili bir tartışmaya dahil olarak 'Allah korusun bir yakınımın canını yaksa kurşunlanarak ölmeyi tercih eder' dedi. İşkence konusuna da giren Doktor Taşbaş, 'Daha net anlamanız için yazayım canlı canlı derisini yüzerim çok net' ifadelerini kullandı.

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Açıklamaların devamında daha da ilginç ifadeler kullanan Taşbaş köpekler tarafından saldırıya uğramış bir kişinin fotoğrafını paylaşarak üstüne, "Hipoktat yemini insanı yaşatmak üzerinedir. Allah korusun çocuğunu bu hale getiren köpek eline verildiğinde hiçbir şey yapmayacağını iddia eden baba gitsin oje sürsün" notunu düştü.

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ÖZÜR DİLEDİ, HESABINI GİZLEDİ

Doktor Tunç Taşbaş, gelen tepkiler üzerine twitter hesabını korumaya aldı ve Instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaşıp köpeklerle ilgili yaptığı yorumla ilgili özür diledi.

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Taşbaş, "Bir başıboş köpek bir yakınıma zarar verirse yapabileceğimi yazdım oraya. Tüm köpeklere yönelik bir nefret yok. Yine de yazdığım gibi şey de yanlıştı. Konuştuğum hesap uzun süredir beni her konuda provake eden bir hesap ve biraz kötü bir anıma denk geldi. Haddi aşan talihsiz bir cevap yazdım özür dilerim" derken açıklamasının devamında şunları da sözlerine ekledi:

"Başıboş köpeklerin olmasına karşıyım ama köpek düşmanı değilim. Kötü bir anımda biraz da karşı tarafın kışkırtmasıyla abartılı talihsiz bir cevap verdim. Özür dilerim."

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